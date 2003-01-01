Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, находящийся по адресу: ул. Луначарского, 1, сегодня мирно укрыт за густыми кронами растущих вокруг деревьев. Напротив, с противоположной стороны Никольского моста, с моста Влюбленных или с Туры на него открывается дивный вид. Так же и с историей его — её непросто найти, однако сии страницы хранят в себе немало интересного.

Восстановление первое

2 января 1774 года на южной оконечности Затюменского мыса в страшном пожаре полностью сгорела деревянная с двумя приделами церковь во имя Воскресения Христова и святителя Николая Чудотворца. Насколько она была стара, нам неизвестно. В 1605 году за Тюменкой была основана Ямская слобода, и жители ее были прихожанами Воскресенской церкви. Вообще, приход насчитывал 175 дворов, включая деревни Тюменского уезда Воронина, Метелева, Княжева и Казанская.

Так, 22 декабря 1774 года на средства прихожан по благословенной грамоте епископа Тобольского и Сибирского Варлаама I (Петров) началось строительство новой, каменной церкви в стиле барокко на два престола. Первым в 1777 году построен и освящен придел святителя Николая Чудотворца. В 1791 году возведен главный престол, во имя Воскресения. Освящение всего храма, полностью, проходило в марте 1792 года.

В жизни церкви принимали участие самые влиятельные и состоятельные горожане. Например, медные колокола были отлиты на заводах братьев Константина и Семена Гилевых. В 1845 году сыном купца Ивана Шешукова, Кондратием, были пожертвованы на благоустройство храма 32 железные решетки для ограды, установлены двое ворот, подарен украшенный золотом и серебром набор сосудов и плащаницы. А в 1867 году был проведен капитальный ремонт за счет Ивана Петровича Колокольникова. И это далеко не полный список благодетели тюменских богачей!

В 1845 году по прошению церковного старосты, купца Александра Платунова перед архиепископом Георгием «Воскресенская (холодная) церковь была переименована во имя Воздвижения Креста Господня, или Крестовоздвиженскую».

Из брошюры В.А. Курмачева «Церковь во имя Воздвижения Креста Господня в Тюмени с приделом святителя Николая Чудотворца» (Тюмень, 1999):

«В 1849 году купцом Матфеем Гущиным пожертвована храму икона Нерукотворенного Образа вместо унесенного в Покровскую Слободу — Тарханского Спаса. Последняя находилась в приходе в 1763 года, то есть 86 лет. По инициативе верующих Крестовоздвиженской (Никольской) церкви было направлено воззвание всех прихожан храмов города Тюмени архиепископу Георгию относительно крестного хода с иконой Тарханской из Слабодо-Покровской в г. Тюмень 9 мая (по ст. стилю) в честь перенесения мощей святителя и Чудотворца Николая…

В 1866 году… по инициативе прихожан и церковного старосты Ивана Шешукова началась кампания по возвращению из Слабодо-Покровской в Крестовоздвиженскую церковь иконы Спаса Тарханского. На коллективное воззвание последовал отказ епархиального начальства. Прихожане обратились в Святейший Синод. Что решил Св. Синод и чем закончилась тяжба двух церквей, нам неизвестно, но икона не была возвращена».

Смута и разруха

Первые годы советской власти стали самым большим потрясением для Русской православной церкви. Один за другим выходили декреты и постановления: «О свободе совести и вероисповеданий» (15 ноября 1917), «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (23 января 1918), «Об обязательной регистрации всех культовых организаций в органах административного надзора (городских, уездных, окружных, губернских исполкомах Советов депутатов трудящихся)» (20 января 1918), «Об изъятии церковных ценностей» (23 февраля 1922). Все это привело к уничтожению множества памятников зодчества и к физической расправе с представителями духовенства.

25 апреля 1922 года была арестована группа из 12 человек, относящихся к Крестовоздвиженской (Никольской) церкви. ГО ГПУ был установлен факт собирания гражданкой Ротановой, путем хождения по домам, более трехсот подписей против оскорбления Святынь. Цитата из донесения: «Ротанова — старуха, бывшая купчиха, имеет свой дом в Тюмени. При обыске, и аресте, чекистами у Ротановой было найдено воззвание, печатанное на пишущей машинке…»

А вот и текст этого воззвания: «Мы, граждане города Тюмени и окрестных деревень, в частности, прихожане Благовещенского собора и Крестовоздвиженской (Никольской) церкви, исповедующие православную веру, всеми силами протестуем против изъятия драгоценностей из наших храмов. На это мы имеем юридическое и нравственное право. Юридическое — потому что церковь отделена от государства; … Нравственное — потому что «кто в грехе, тот и в ответе».

Что бы нам ни говорили, как бы нас ни убеждали, что цель изъятия хорошая, что деньги пойдут на помощь голодающим, мы останемся при своем. Мы ведь и сами голодаем: впереди, в недалеком будущем, мы видим еще более ужасный голод во всей его наготе, голодную смерть… И несмотря ни на что, мы говорим, кричим, вопием из глубины души: «Нет, нет! Скорее умрем голодной смертью, [ляжем] костьми, но украшение нашего храма не отдадим». Человек, говорят, самое выносливое животное, а русский народ — в особенности… Проживем с Божьей помощью и настоящий голод, а святынь наших не дадим трогать».

В акте «О дальнейшем использовании культовых объектов города Тюмени» от 23 декабря 1929 года Никольская церковь предназначалась под «кино ком. театра». В акте комиссии по обследованию технического состояния Никольской (Крестовоздвиженской) церкви от 3 декабря 1949 года читаем: «… церковь построена в кирпиче в середине XIX века, она не является ценным архитектурным памятником или ценным историческим сооружением и не состоит на охране государства как памятник архитектуры или истории и искусства».

При осмотре здания комиссия установила, что колокольня снесена, часть сводов обрушена, главы уничтожены, оставшиеся части основания глав настолько обветшали, что кирпич с них осыпается, угрожая безопасности проходящих внизу людей… Заключение: «Здание в целом потеряло облик церкви…»

Таким образом, уже через несколько дней главы церкви были полностью снесены, и здание отдано под аэроклуб Тюменского обкома добровольного общества содействия авиации (ДОСАВ).

О работе аэроклуба в стенах церкви нам практически ничего не известно. Поэтому автор просит свидетелей тех событий либо людей, причастных к происходившему в стенах бывшего храма, обратиться в редакцию «Тюменских известий» для восстановления исторической картины. В письмах просьба ставить пометку «для Дмитрия Падерина».

Решением Тюменского областного исполкома от 30 марта 1987 года Крестовоздвиженская (Никольская) церковь была принята под государственную охрану как вновь выявленный памятник истории и культуры…

Восстановление второе

5 марта 1993 года здание церкви передается во временное безвозмездное пользование Тобольско-Тюменской епархии. Спустя более полувека храм возобновляет свою работу, создается церковный совет. Выделяются немалые средства на восстановление церкви.

В 1995 году указом управляющего Тобольско-Тюменской епархии храм становится приписным к Тюменскому Свято-Троицкому мужскому монастырю, настоятелем которого являлся исполняющий обязанности, а с 1996 года утвержденный наместником, о. Тихон (Бобов), в мае 1996 года возведенный в сан игумена. Стоит сказать, что

о. Тихон потратил колоссальное количество времени и сил на восстановление и налаживание работы Крестовоздвиженского храма.

21 июля 1995 года администрация города предоставила земельный участок под расположенную церковь в бессрочное пользование. В 1996 году выдается разрешение на выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению храма.

В декабре 1997 года на территории Крестовоздвиженской церкви появляется Духовное училище. Через год в стенах училища открывается православная гимназия. 19 июля 1999 года духовное заведение приобретает официальный статус, а исполняющим обязанности ректора назначается игумен Тихон (Бобов).

К концу XX века храм приобрел свои нынешние очертания. 26 августа 1998 года был завершен последний этап восстановления, с установлением большого восьмигранного купола.

При подготовке использованы материалы из книги В. Курмачева «Церковь во имя Воздвижения Креста Господня в Тюмени с приделом святителя Николая чудотворца» (Тюмень, 1999). Автор выражает благодарность библиотеке Тюменского православного духовного училища, а также его ректору, протоиерею Михаилу (Безукладникову).