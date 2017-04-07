В минувшую субботу на Цветном бульваре развернулся «Город молодых». Фестиваль посвятили сразу нескольким мероприятиям и праздникам: Дню молодежи России, проекту «Планета семья», Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Всероссийскому олимпийскому дню.

— Молодость — чудесная пора! Можно мечтать, надеяться, выбирая жизненный путь. Это время воплощать в жизнь самые смелые идеи, — отметил в приветственном слове глава администрации города Тюмени Александр Моор. — Мы гордимся нашей тюменской молодежью, потому что она энергичная, трудолюбивая, творческая и целеустремленная. Такие качества позволяют нашим ребятам и девушкам блистать в различных сферах нашей жизни: в образовании, спорте, искусстве, волонтерском движении. Мы стараемся создавать такие условия, чтобы каждый из вас смог реализовать свой потенциал, трудиться на благо своего родного города, нашей области, страны. И, конечно же, создавать свое личное счастье.

Площадки с развлечениями, играми, конкурсами и мастер-классами заняли все аллеи Цветного бульвара. Семейный праздник, полный сюрпризов, удался на славу. Каждый из гостей мог найти занятие по душе. Заглянуть в литературный городок или на «Аллею творчества», посмотреть выставку оружия или поучаствовать в ярмарке квестов…

На Цветном бульваре в этот день появился и «Остров здоровья». В пункте, организованном областным центром профилактики и реабилитации, тюменцы получали консультации и рекомендации нарколога, медицинского психолога, терапевта, измеряли артериальное давление, рост и вес.

В рамках проекта «Безопасный интернет» родителям рассказывали о том, как установить веб-фильтр на компьютер и настроить программы родительского контроля.

Тюменцы и гости города участвовали также в турнире по уличному баскетболу и спортивных состязаниях, подготовленных фитнес-клубами города. К слову, прямо на празднике желающие могли выполнить и нормативы ГТО.

А завершила насыщенный и яркий день «ВосХИТительная дискотека». Её подготовила группа компаний «Дом радио».