Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени Прошлякова отметило 60-летний юбилей.

Накануне этого события в Тюменском доме журналистов об истории и сегодняшних буднях ТВВИКУ и деятельности российских военных инженеров рассказали заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил России Александр Нестеренко и начальник училища Дмитрий Евмененко.

Генерал-майор Александр Нестеренко напомнил, что инженерные войска в нашей стране имеют многовековые традиции — они были созданы еще по инициативе Петра Первого.

Сегодня военных инженеров готовят всего в трех местах — на базе ТВВИКУ, в Военном институте инженерных войск (Москва) и Академии Генштаба. А выполнять боевые задачи им приходится не только в России, но и за ее пределами. Например, в Сирийской Арабской Республике, где военинженеры, в том числе многие выпускники тюменского вуза, проводят гуманитарное разминирование.

Одна из серьезных задач — очистка территории страны от «эха войны» — боеприпасов, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны. В прошлом году саперы обезвредили более 300 тысяч объектов, обезопасив 92 тысячи гектаров земли.

На Северном Кавказе военные инженеры очистили от наследия «чеченских войн» практически все сельскохозяйственные угодья, что позволило полноценно развивать агропромышленный комплекс Чечни и Ингушетии.

Есть в России и «небоевые миссии». Например, в прошлом году специалисты инженерных войск внесли огромный вклад в устранение последствий сильнейшего паводка на Дальнем Востоке.

В Сирии проведена огромная работа по разминированию городов, в том числе знаменитой Пальмиры. Саперы отработали более 5,3 тысячи гектаров территории, 1200 километров дорог, 15 тысяч зданий и сооружений, в том числе водозаборы, хлебозаводы, учебные учреждения, религиозные объекты.

Помимо этого в Сирии военные инженеры занимаются обеспечением войск и населения водой, временным электроснабжением — до запуска стационарных объектов.

По словам Дмитрия Евмененко, за годы существования наше училище подготовило десятки тысяч специалистов. Сейчас срок обучения составляет 5 лет, ежегодно вуз выпускает примерно 250 офицеров для всех видов и родов войск, а также для всех силовых структур.

Уникален вуз еще и тем, что готовит курсантов из разных стран. В настоящий момент в вузе представлены 26 государств мира — от СНГ до стран Африки. Для выходцев из дальнего зарубежья предусмотрен срок обучения на год больше. На первом курсе они осваивают русский язык и вживаются в наши реалии.

Иностранцы учатся в ТВВИКУ на безвозмездной основе. Более того, они находятся на полном государственном обеспечении.

— Помимо образованных людей мы выпускаем друзей нашей страны. Нет никакой информации о том, что наши выпускники когда-либо участвовали в действиях, направленных против России, — уверен начальник училища.

Сейчас в вузе горячая пора, время приемной кампании. В ТВВИКУ поступило более тысячи личных дел от кандидатов, то есть конкурс уже составляет четыре человека на место. Благодаря такой конкуренции первокурсниками станут лучшие — и физически, и интеллектуально.