Александр Николаевич РАФАЛЬСКИЙ родился 27 июня 1926 года в Тобольске.

Александр Николаевич РАФАЛЬСКИЙ родился 27 июня 1926 года в Тобольске. В 1943-м призван в армию и направлен на учёбу в танковое училище города Кургана, получил специальность «механик-водитель». Затем фронт, в составе 55-й танковой бригады принимал участие в боевых действиях на 1-м Украинском фронте на территории Германии, освобождал Прагу. За время войны дважды горел в танке. Из наградного листа к ордену Красной Звезды: «За время боевых действий с 16.04.45 года тов. Рафальский показал себя смелым, мужественным и умелым мех. водителем. В боях за г. Берлин танк механика-водителя Рафальского уничтожил в уличных боях 2 автомобиля, 1 полевое орудие, 29 немцев, засевших с фаустпатронами. Тов. Рафальский умело водит танк в атаку на больших скоростях». Наградной лист лично подписал командир 55-й гвардейской танковой бригады, будущий генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза Давид Драгунский. В 1950-м сибиряк вернулся в Тобольск, работал судомехаником, затем до выхода на пенсию — главным механиком в Тобольском леспромхозе. Ещё из наград: орден Отечественной войны I степени и многочисленные медали. Живёт в Тобольске.