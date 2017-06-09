Торжественное мероприятие по случаю 60-летия со дня образования Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени А.Прошлякова состоялось в ДК «Нефтяник».

К участникам праздничного вечера обратился губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По информации его пресс-службы, глава региона поздравил офицеров, преподавателей, выпускников, курсантов и гостей военного вуза, а особенно — ветеранов, пример любви к Отечеству и воинской доблести.

По словам Владимира Владимировича, наше училище стоит на страже государственных интересов страны и является одним из самых авторитетных военных вузов России.

— За 60 лет, — напомнил губернатор, — в училище подготовлено более 16 тысяч офицеров. Все они достойно выполняют воинский долг. Тюменских военных инженеров можно встретить во всех видах и родах войск. Выпускники училища не раз демонстрировали пример профессионализма, мужества и героизма в горячих точках.

Глава региона уверен: Тюменскую область невозможно представить без ТВВИКУ, это такой же символ, как нефть и газ.

Был момент, когда Тюмень могла лишиться военного училища. В 2013 году над вузом возникла реальная угроза расформирования, но ТВВИКУ удалось отстоять. И оно продолжает выпускать военных инженеров, а также реализует уникальную программу подготовки иностранных специалистов.

В рамках вечера состоялось вручение наград. Почетной грамоты губернатора был удостоен коллектив Тюменской общественной организации ветеранов училища.

Благодарность губернатора объявлена начальнику кафедры военно-специальных дисциплин Игорю Малых, преподавателю этой кафедры Георгию Саркисяну, профессору кафедры иностранных и русского языков Вере Шестаковой. Благодарственным письмом правительства Тюменской области отмечен начальник Тюменского президентского кадетского училища генерал-майор Михаил Логинов.

В юбилейный день состоялось возложение венков на площади Памяти в Тюмени. На территории училища торжественно открыли гранитный камень, посвященный дате, а также прошло вручение памятных медалей, специально изготовленных к 60-летию.