В окружной столице завершился командный чемпионат мира по шахматам 2017 года.

Престижные соревнования, организованные под эгидой Международной шахматной федерации ФИДЕ, прошли в Ханты-Мансийске с 16 по 26 июня. Участниками чемпионата стали национальные команды из 13 стран. Семь государств выступили и в женской, и в мужской части турнира. В их числе Россия, Китай, Индия, США, Польша, Украина, Египет. Мужские сборные в Ханты-Мансийск прислали Турция, Белоруссия и Норвегия, за женскую корону поборолись Вьетнам, Азербайджан и Грузия. Впервые в истории командных турниров мужчины и женщины сражались за шахматную корону в одном городе.

Чемпионами женского командного турнира стали россиянки. Этого успеха удалось добиться впервые. В числе обладательниц шахматной короны оказались югорчанка Ольга Гиря и ямальский гроссмейстер Александра Горячкина. Компанию им составили Александра Костенюк, Валентина Гунина и Екатерина Лагно. По итогам 9 туров наши спортсменки набрали 16 очков. В последнем туре соотечественницы взяли верх над прямыми конкурентками — шахматистками из Украины. Они с активом в 13 баллов смогли увезти из Ханты-Мансийска серебряные награды. Третье место заняли грузинские шахматистки (12).

Победителями мужского турнира стали китайские гроссмейстеры, которые смогли успешно отстоять титул прошлого года. Они захватили лидерство после седьмого тура, когда обыграли прямых конкурентов — хозяев турнира. В активе представителей Поднебесной 16 очков. С результатом в 15 баллов и серебряными медалями соревнования завершили россияне. Бронзовые награды достались представителям Польши.

Чествование победителей командных чемпионатов мира прошло в концертно-театральном центре «Югра-Классик». Ее посетил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов:

— На протяжении двенадцати дней Югра была эпицентром мировой шахматной жизни. А всего 12 лет назад, в 2005 году, никто не знал, что на шахматной карте появится такая земля, такой красивый город Ханты-Мансийск, который станет центром развития мировых шахмат. Делегаты ФИДЕ открывали свои компьютеры и искали, где находится Югра. Сейчас, наверное, нет ни одного любителя шахмат, который не слышал бы о Ханты-Мансийске.

А от правительства Ханты-Мансийского автономного округа всех участников и призеров приветствовал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Он поблагодарил спортсменов за красивую игру и напряжение, которое они создавали на арене югорского чемпионата мира.