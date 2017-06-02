Начался приём заявок на III областной конкурс молодых авторов «Лёгкое перо». К участию в творческом состязании приглашаются поэты, прозаики и публицисты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в нашем регионе.

Конкурс проводит Централизованная городская библиотечная система совместно c Тюменским региональным отделением Союза писателей России, редакцией историко-краеведческого и литературно-художественного журнала «Врата Сибири» при финансовой поддержке депутата Тюменской областной Думы Владимира Пискайкина.

Молодые литераторы могут заявить о себе в следующих номинациях: «Поэзия», «Проза», «Публицистика» и «Произведения для детей». Каждому конкурсанту даётся возможность представить своё творчество не более чем в двух номинациях.

Заявки и произведения будут приниматься до 26 ноября 2017 года по электронному адресу oskd.cgbs@mail.ru. Авторы также могут прислать рецензии и отзывы на свои сочинения. По любым вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в оргкомитет по адресу: Тюмень, улица Луначарского, 51, и по телефону

8 (3452) 43-28-49.

Оценивать конкурсные работы будет экспертная комиссия, в состав которой войдут известные тюменские писатели, литературные критики и деятели культуры.

В рамках конкурса организаторы проведут семинар и обучающие мастер-классы для начинающих авторов. А по итогам литературного состязания издадут сборник лучших произведений. Победители и призёры будут награждены призами и памятными подарками.

Подробная информация о требованиях к оформлению конкурсных работ размещена на официальном сайте ЦГБС и «ВКонтакте».