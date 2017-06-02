Картины Михаила Захарова — чистая радость. Каждая вызывает улыбку: когда весёлую, когда печальную, а когда и философскую. Работы тюменского живописца обладают удивительной притягательностью, манят и словно подмигивают зрителю: смотри, какая она жизнь — прекрасная и в своём цветении, и на пороге угасания! Желаете убедиться в этом, приходите в арт-галерею «Гранж». Здесь открылась персональная выставка мастера «Уват заповедный. В царстве мхов».

Эта экспозиция два месяца гостила в Москве, в музее русского лубка и наивного искусства. Имела большой успех. Как рассказала Наталья Сезёва, доктор искусствоведения и «мотор» проекта, работы нашего художника вызвали живой интерес жителей и гостей столицы. Посетители выставки оставили множество восхищённых отзывов. Одна дама сравнила Захарова с писателем Валентином Распутиным. С её точки зрения, эти две личности сопоставимы по масштабу. Тюменский мастер создал в живописи не менее яркий образ Сибири, чем знаменитый писатель — в прозе.

Сам Михаил Захаров в Москву не поехал даже на открытие выставки. Предпочёл работу в мастерской. У него много свежих идей. Живописец стучит себя пальцем по лбу и говорит:

— «Записная книжка» — полная! На две жизни вперёд! У меня с этим нет проблем. Я родился со своей темой…

А тема эта — сибирская деревня, родные уватские места, колоритная северная природа, зверьё, птицы и люди, живущие в единении с ней. Простые истины, данные человеку с рождением, которые ему, увы, свойственно забывать. Захаров напоминает о них всем нам, ценящим каменно-асфальтовый комфорт больших городов. Он говорит со зрителем простым и ясным языком мудреца. И его работы наполнены добрым юмором. От этого на душе светло становится.

— Захаров начал выставлять свои работы в 1973 году. И сразу показал себя как состоявшийся мастер, — отзывается о коллеге председатель регионального отделения Союза художников России Александр Новик. — Что отличало его творчество в то время? Та же тема Увата, сибирской деревни, простые по заполняемости холсты: сарай, одиноко летящая сорока, глухарь, забор. Но в этих немного-слойных холстах было очень многое сказано о нашем крае. Это были удивительно образные работы. Тогда люди почти не присутствовали в его картинах. Сегодня Михаил Иванович совершенно другой. Но что удивительно: он узнаваем! Такое редко бывает.

Президент ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук признаётся, что в полотнах художника его поражает «вопиющее целомудрие» сибирских красавиц. А депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев говорит, что захаровские картины берут его за душу, потому что живописец как никто другой умеет поведать об изначальном союзе человека и природы.

К слову, на открытие выставки «Уват заповедный. В царстве мхов» пришла целая делегация областных законодателей, давних почитателей таланта Михаила Захарова. Своё почтение художнику помимо Конева выразили депутаты от Нижневартовского, Нефтеюганского и Когалымского избирательных округов: Евгений Макаренко, Богдан Богославец, Инна Лосева.

Наталья Сезёва в связи с этим высказала надежду на то, что экс-позиция при поддержке депутатского корпуса сможет побывать в городах Ханты-Мансийского округа. Нет сомнений: работы Захарова, в которых ощущается глубокое дыхание севера, затронут сердца жителей автономии. Ведь Уват — ближайший сосед Югры. Оттуда рукой подать до Ханты-Мансийска.

Поддержка людей состоятельных и наделённых властью художникам необходима. Так было во все времена. Живописцу наскрести бы на холсты да краски. А реализация проектов, подобных «Увату заповедному», — дело затратное. У Михаила Захарова есть надёжное плечо — Юрий Свяцкевич, бывший глава администрации Уватского района, ныне председатель Уватской районной Думы. Он всегда готов помочь мастеру и на этот раз тоже не остался в стороне. Кроме того, у художника появился ещё один влиятельный спонсор — предприятие «Уватнефтегаз». Его представитель Андрей Мединцев уверяет, что руководство компании охотно согласилось принять участие в проекте, поскольку считает главным богатством нашей земли всё-таки не нефть, а талантливых людей.

«Уват заповедный. В царстве мхов» поддержали также администрация Уватского района и Уватский краеведческий музей. На выставке представлено 40 картин, которые были написаны в период с 2009-го по 2017 год. Экспозицию можно посмотреть в течение месяца. Вход бесплатный. Каждую неделю в арт-галерее «Гранж» будут проходить творческие встречи с Михаилом Захаровым. Закрытие выставки состоится 31 июля. Всех, кто придёт в этот день, ждут сюрпризы. А какие, организаторы пока умалчивают.

Зато известно, чем хочет удивить почитателей своего уже не художнического, а писательского таланта Михаил Захаров. Он снова сел за письменный стол, создал несколько маленьких новелл. И есть у него ещё замечательная идея.

— Хочу написать книжку «Стог сена» — о травах, из которых этот стог состоит, — делится Михаил Иванович. — О каждой травке расскажу, не как знаток ботаники, а поэтично. Чтобы пришёл мужик с покоса, хлобыстнул стакан самогонки, открыл книгу и понял, по какой траве он ходит и какое сено ест его коровёнка. Я — деревенский мужик. Кое-что понимаю в природе…