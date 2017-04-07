Иван Ефимович БРЫЗГАЛОВ родился 28 июня 1925 года в деревне Воронина Ишимского района.

Иван Ефимович БРЫЗГАЛОВ родился 28 июня 1925 года в деревне Воронина Ишимского района. В ряды Красной армии призван осенью 1942 года, военному делу обучался в Канске. В 1943-м попал на фронт в 289-ю стрелковую дивизию 1-го Украинского фронта пулемётчиком. В одном из первых боев получил ранение в шею, лечили в полковом госпитале, а через месяц — обратно на фронт. Участвовал в освобождении Полтавы, Кировограда, форсировал Днепр, Вислу. В августе 1944-го в уличных боях в Варшаве разрывной пулей был ранен в грудь — и опять больничная койка. Лечился в Киеве, Кременчуге и восемь месяцев в Тбилиси, где и услышал сообщение Левитана о Победе. После войны сибиряк возвращается в родную деревню и работает плотником. Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. Проживает в деревне Воронина Ишимского района.