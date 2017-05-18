Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских провёл заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Год экологии

Участие во встрече в режиме видеосвязи принимали спикеры законодательных органов власти регионов, входящих в Уральский федеральный округ, в том числе председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, а также начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Юрий Турыгин, прокуроры регионов.

Ключевой темой обсуждения стало совершенствование природоохранного законодательства. Игорь Холманских подчеркнул важность экологической сферы в жизни людей, у которых вызывают тревогу и опасения проблемы окружающей среды.

В Российской Федерации, по словам полпреда, создана серьезная правовая база по природоохранной деятельности. Это более 20 федеральных законодательных актов, в том числе федеральные законы об охране природы, утилизации отходов, экологической экспертизе.

В Уральском федеральном округе еще к началу Года экологии в России завершена работа по приведению региональной нормативной базы в соответствие с обновленными федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».

За 2016 год и январь-июнь текущего года региональные законодатели УрФО приняли 50 нормативно-правовых актов природоохранной направленности.

Нет предела совершенству

Вопрос охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности является чрезвычайно важным для регионов УрФО, где сосредоточена значительная часть промышленности России, связанной с добычей и переработкой полезных ископаемых.

Об этом в своем выступлении заявил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. По его мнению, эта работа требует совместных согласованных усилий органов власти, хозяйствующих субъектов, общественных организаций, сообщает управление по обеспечению информационной политики регионального парламента.

Сергей Евгеньевич рассказал, что в регионе вопросы обеспечения экологической безопасности регулируются блоком нормативных правовых актов, которые совершенствуются по мере обновления федерального законодательства.

Были расширены полномочия Думы в сфере охраны окружающей среды, установленные законом «Об охране окружающей среды в Тюменской области». Парламентарии теперь могут принимать решение о создании (или отказе от создания) лесопаркового «зеленого пояса», о его границах.

В соответствии с законом «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области» к полномочиям органов государственной власти региона было отнесено принятие решений и об образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения.

На развитие законодательной базы повлиял паводок в 2016 году, от которого сильно пострадали отдельные территории области. Необходимость скорейшей ликвидации последствий половодья привела к поправкам в закон «О регулировании лесных отношений в Тюменской области».

Полезные отходы

Правительство региона, в свою очередь, в рамках закона «Об отходах производства и потребления в Тюменской области» было наделено полномочиями по утверждению региональных программ в области обращения с отходами.

Сергей Корепанов напомнил участникам заседания о послании президента Владимира Путина и его выступлении во время недавней прямой линии. Глава государства акцентировал внимание на проблемах несанк­ционированных свалок и загрязнения прилегающих к населенным пунктам территорий.

По мнению Сергея Евгеньевича, серьезным недостатком системы захоронения отходов является вывоз на полигоны значительного количества материалов, пригодных к вторичной переработке и использованию.

Поэтому в процессе утилизации отходов немаловажную роль играет предварительная их сортировка, в том числе раздельный сбор, опыт организации которого уже есть во многих европейских странах. В регионе принят закон «Об отходах производства и потребления в Тюменской области».

— Реализуется концепция, обеспечивающая переход на передовой порядок обращения с отходами производства и потребления, исключающая захоронение на полигонах несортированных отходов. Проводится оптимизация логистики и развития инфраструктуры по обращению с отходами, — пояснил спикер.

В Тюмени не первый год действуют пункты приема макулатуры, резиновых автомобильных покрышек, щелочных батареек и прочих опасных отходов. Многие тюменские предприятия активно используют переработанные стекло, металл, полипропилен, резину, нефтепродукты. Тюменский аккумуляторный завод на 95 процентов обеспечивает свое литейное производство с помощью свинцового вторичного сырья.

Сейчас в области строятся две мусороперегрузочные станции и четыре мусороперерабатывающих завода общей мощностью 440 тысяч тонн в год. Заводы возводятся на средства инвесторов.

В целом, как заявил Сергей Корепанов, в области созданы предпосылки для улучшения экологической обстановки. Экологическая безопасность постоянно в повестке дня, а для ее обеспечения объединены силы трех регионов — Тюменской области, Ямала и Югры.