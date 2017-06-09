Для регистрации в качестве участника публичных слушаний тюменцам необходимо предъявить паспорт. А во время голосования им больше не придётся поднимать руку — для подсчёта голосов выдадут специальную карточку.

На публичные слушания — с паспортом

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний тюменцам необходимо предъявить паспорт. А во время голосования им больше не придётся поднимать руку — для подсчёта голосов выдадут специальную карточку.

Изменения в порядок организации и проведения публичных слушаний в Тюмени депутаты Тюменской городской Думы обсудили на июньском заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению.

Как рассказала Елена Гранина, директор правового департамента городской Думы, требования федерального законодательства обязывают закрепить в местном документе («Порядок организации и проведения публичных слушаний в Тюмени») понятие «участники публичных слушаний», а также «возложить обязанность на жителей города Тюмени, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях, предоставлять при прохождении соответствующей регистрации в качестве участника публичных слушаний паспорт гражданина Российской Федерации с целью подтверждения факта постоянного проживания на территории города Тюмени». Еще одна поправка касается организации публичных слушаний: участники публичных слушаний должны быть обеспечены карточкой для голосования — «в целях упорядочивания подсчета голосов».

Депутат Екатерина Вешкурцева поинтересовалась: не повлечет ли изготовление карточек дополнительных затрат из бюджета? По словам Граниной, их подготовка планируется за счет имеющихся средств у структур, которые будут проводить слушания. Депутаты единогласно поддержали поправки.

«Индивидуальность» или «химия»?

С 2018 года конкурсные процедуры на проведение работ по благоустройству дворовых территорий будут проходить

на электронной площадке. Не исключено, что Тюмень станет первопроходцем в этом направлении.

На июньском заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам Тюменской городской Думы заместитель главы администрации города Максим Афанасьев проинформировал депутатов об эффективности использования средств городского бюджета 2016 года на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов. Этому сообщению предшествовало замечание депутата Юрия Коновалова:

— С радостью отмечаю, что благоустройство дворов приобрело системный характер, раньше все делалось хаотично. Теперь составлен рейтинг дворов. Растет и качество, не сравнить с тем, что было еще пять лет назад. Появляются современные спортивные площадки, оборудование, малые архитектурные формы. Но меня смущает, что при проведении торгов управы поделены между одними и теми же подрядчиками. Например, в Калининском и Восточном все работы делает компания «Перестройка», в Ленинском в пару к ней — «Уралстрой»… В Центральном почти все дворы забрало АО «Трасса». А что, больше никто не участвовал в торгах?

Как выяснилось, Максиму Афанасьеву такое положение дел тоже кажется подозрительным:

— У меня возникли похожие мысли. Поэтому я принял решение с 2018 года проводить конкурсные процедуры на электронной площадке. В России такой практики пока нет. Мы ее создадим, чтобы никто с торгами не «химичил».

Еще одно замечание прозвучало от депутата Мурата Тулебаева: почему в разных управах одни и те же материалы и оборудование для благоустройства приобретаются по разным ценам?

— Кто производит эти сметные расчеты? — задал вопрос депутат. — Например, цена на резиновую плитку в Калининском и Ленинском округах в проектно-сметной документации указана 2 450 рублей за один квадратный метр. В Восточном — 2000 рублей, в Центральном — 1240 рублей. Или скамья — у одних стоит 7300 рублей, у других 10111 рублей. То же самое с урнами, ограждениями… Почему управы за одним и тем же оборудованием ходят в разные магазины — вот что интересно.

Максим Афанасьев разъяснил: по некоторым позициям расценки уточнены и приведены к единому знаменателю. А по таким позициям как скамья, урна, ограждение и т.п. разница в цене обусловлена выбором разных моделей этих объектов. Ведь сегодня во дворах устанавливаются разные архитектурные формы: их выбирают в том числе и сами жители, когда участвуют в планировании работ по благоустройству. Поэтому стоимость таких объектов и разнится.

Докладчик напомнил: все проекты благоустройства двора обязательно проходят согласование с жителями прилегающих домов, управляющими компаниями, депутатами, представителями ТОСов и другими заинтересованными лицами и организациями. Все они участвуют и в приемке работ.

По информации городской администрации, в прошлом году на 382 миллиона рублей удалось провести комплексное благоустройство 41 дворовой территории. Создано 1722 машиноместа, в том числе 142 — для инвалидов. В 32 дворах выполнены ремонт и обустройство спортивных площадок, установка тренажеров.