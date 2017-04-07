В минувшую пятницу набережная Туры вновь превратилась в огромную танцевальную площадку: в этот вечер тюменские выпускники танцевали свой последний школьный вальс.

Уже в шестой раз лучшие ученики города — в этом году 800 человек — кружились парами, прощаясь с детством, встречая взрослую жизнь.

Перед этим по традиции школьники собираются у памятника «Прощание», приносят гвоздики своим сверстникам, тем, кто в 1941-м ушел защищать Родину сразу после выпускного.

В этом году вместе с 11-классниками вальсировали и молодые педагоги города. Среди них — Надежда Диденко, учитель истории и обществознания тюменской школы № 40:

— Я впервые танцую вальс на набережной… Моим партнером стал мой ученик — девятиклассник Аркадий Борщевский. Аркадий занимается танцами и выступил не только как танцор, но и хореограф. Две недели репетиций — и дебют состоялся. Радует, что в нашем городе возродили традицию выпускных балов. К слову, педагоги, выступавшие на балу, заслужили это право: многие из них — участники проекта «Молодые лидеры в образовании».

Именно учителям выпала возможность выпустить в небо белых голубей — символ мира и исполнения самых светлых надежд.

…Оттачивать движения участникам помогали профессионалы — тюменский коллектив «Формейшн Вера». Но самым сложным, конечно же, было побороть волнение. Готовились до позднего вечера. А днём сдавали экзамены…