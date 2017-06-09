Последнее перед летними каникулами заседание Законодательного Собрания Ямала началось с минуты молчания. Под звуки метронома депутаты и приглашённые почтили память героев Великой Отечественной войны.

Под надёжной опекой

В повестке июньского заседания ямальского парламента значились три десятка вопросов.

Парламентарии заметно подкорректировали ряд окружных законов о социальной поддержке, организации социального обслуживания нуждающихся и регулировании земельных отношений.

В частности, уже с 1 июля 2017-го на Ямале более чем вдвое возрастёт размер ежемесячного пособия на содержание ребёнка, находящегося под опекой, попечительством или воспитываемого в приёмной семье. Денежное содержание дошколят, оставшихся без попечения родителей, составит 15640 рублей, школьников — 15973 рубля. Таких детей в автономном округе насчитывается почти две тысячи. Значительно увеличено и вознаграждение приёмных родителей. В городах оно составит 40755 рублей, а при воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья — 47905 рублей. На селе выплаты достигнут 53 тысяч рублей в месяц.

Единоросс Елена Зленко, вице-спикер Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, убеждена: внесённые поправки позволят поддержать семьи, которые берут на воспитание или под опеку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, это многодетные семьи. В период кризиса им приходится весьма непросто.

Первый парень на деревне

Окружной закон об организации местного самоуправления дополнен новой статьёй, позволяющей назначать сельских старост в тех поселениях, как правило, малонаселённых, где отсутствует сегодня какая-либо власть. Эти люди, достигшие 18 лет, обязаны «информировать дежурно-диспетчерские службы и оповещать жителей села о возникновении или угрозе возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, оказывать содействие при их ликвидации, обеспечивать своевременную очистку территории от мусора и сухой растительности, а также способствовать соблюдению особого противопожарного режима». Предусмотрено, что все эти функции сельские старосты будут выполнять на общественных началах и безвозмездной основе.

Единоросс Дмитрий Жаромских, председатель комитета по промышленности, природопользованию и экологии, уверен: данный закон станет ещё одной важной мерой в действующей системе предотвращения чрезвычайных ситуаций. Наряду с недавно принятыми в округе решениями о введении дополнительной оплаты труда сезонных работников, подготовке материального и финансового резервов на случай ликвидации последствий ЧС.

Единоросс Марат Абдрахманов, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов, напоминает о прозвучавших в ходе предварительного рассмотрения законопроекта предложениях коллег. Окружному департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с государственно-правовым департаментом правительства региона парламентарии рекомендуют в срок до 10 июля разработать типовые проекты подзаконных актов по финансово-техническому обеспечению сельских старост. Чтобы каждому муниципалитету после вступления закона в силу не пришлось изобретать собственный велосипед. Необходимо оперативно внести изменения и в существующие государственные программы, предусмотрев обеспечение старост мобильной и спутниковой связью. Ведь некоторые малочисленные поселения находятся за многие сотни вёрст от райцентров и крупных сёл. В случае непогоды туда не добраться ни по воздуху, ни по земле.

Сергей Харючи

заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям (фракция «Единая Россия»):

— Лишение мандата — крайняя мера. В качестве предварительного воздействия на депутата о его «прогуле» публично заявят на заседании Законодательного Собрания, а комиссия по регламенту и этике обнародует соответствующее заявление в средствах массовой информации.

Очистим лес от сухостоя

Предупредить возникновение пожаров призвана и корректировка окружного закона о регулировании лесных отношений. Поправки разрешают гражданам вести заготовку сухостойной, ветровальной и буреломной древесины без отвода лесосек. До сих пор им приходилось оформлять деляны в аренду. Ежегодно на Ямале заключается около двухсот договоров, в рамках которых для отопления заготавливается свыше 2 тысяч кубометров древесины.

— Это очень полезные изменения, — считает Дмитрий Жаромских. — Мы убиваем, по сути, сразу двух зайцев. Облегчаем жизнь селянам, особенно в Пуровском, Красноселькупском, Шурышкарском и других лесных районах. Люди смогут оперативно, без лишних бюрократических процедур, добывать лес на дрова для отопления своих домов и бань. Одновременно мы очистим леса от сухостоя, являющегося источником многих пожаров. Лесничие будут отмечать краской или яркой лентой сухостойные и иные деревья, которые можно и нужно спиливать.

«Начать — полдела сделать»

Единогласно внесены поправки в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа». Этот документ, более известный как «закон о прогульщиках», ещё год назад подготовили оппозиционеры. Изначально он предполагал лишение мандатов тех народных избранников, что не только прогуливают заседания регионального парламента, но и не работают со своими избирателями.

Как отметил единоросс Сергей Харючи, вице-спикер Законодательного Собрания, председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, в ходе долгих дискуссий возобладал разум. На совместных заседаниях специально созданной рабочей группы депутатам, независимо от их партийной принадлежности, удалось найти общий язык. Согласованная всеми фракциями версия предусматривает досрочное прекращение полномочий парламентария в случае пропуска им в течение года без уважительной причины трёх и более заседаний Законодательного Собрания. Оправданием может служить лишь документально подтверждённый факт временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки, а также «обстоятельства непреодолимой силы», например природно-климатические условия, препятствующие прибытию депутата на заседание.

— Начать — уже полдела сделать, — поддерживает окончательную версию закона один из его разработчиковВалерий Степанченко, руководитель фракции «Справедливая Россия». — Надо и в этом деле наводить порядок. Механизм должен быть простой — отзыв через процедуру голосования.

— Если обычный человек прогуливает работу, то его выгоняют, — приводит пример из жизни ещё один соавтор закона депутат от ЛДПР Иван Вершинин. — Почему же к депутату должно быть иное отношение? Каждый из нас обязан приходить на заседания, это наша работа. Изначально я предлагал спрашивать с депутата и за работу с избирателями. Однако оценить её гораздо сложнее. Ведь половина депутатов осуществляет полномочия на непостоянной основе, и с избирателями весьма активно работают их помощники.

Елена Зленко

заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала, председатель комитета по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (фракция «Единая Россия»):

— Внесённые нами поправки позволят поддержать семьи, которые берут на воспитание или под опеку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, это многодетные семьи. В период кризиса им приходится весьма непросто.

Точно в срок

Почти все законы депутаты приняли единогласно. Сомнения возникли лишь однажды — при рассмотрении проекта нового закона «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Ямало-Ненецком автономном округе». Он сокращает действующие сроки рассмотрения обращений, определяет право на первоочередной личный приём, устанавливает порядок организации выездных личных и тематических приёмов граждан.

По мнению Валерия Степанченко, сокращение сроков вряд ли повысит качество рассмотрения обращений. Но главное, окружной закон войдёт в противоречие с федеральным, который чётко устанавливает для ответа 30-дневный срок.

— Сегодня утром я получил письмо от жителей одного посёлка, уже полгода ведущих борьбу с незаконной свалкой, — приводит пример справедливоросс. — Естественно, я вынужден буду сегодня же отправить запрос в прокуратуру. Однако устанавливать им срок для ответа в 25 дней, как предусмотрено в нашем законопроекте, с моей стороны было бы некорректно.

Александр Голубенко, руководитель фракции ЛДПР, придерживается другой точки зрения: чем меньший срок установит закон, тем больше шансов появится у граждан на решение своей проблемы в кратчайшие сроки, а при необходимости они столь же оперативно смогут обжаловать полученный ответ. При существующем сроке в 30 дней у чиновника всегда найдётся масса причин отложить рассмотрение поступающих обращений на потом.

В результате законопроект приняли пока только в первом чтении. При одном воздержавшемся. Отшлифовать документ депутаты намерены уже к осенней сессии.

Не забыли про отдых

По завершении весенней сессии единоросс Сергей Ямкин, председатель Законодательного Собрания Ямала, подвёл её итоги. За первую половину года депутаты приняли более двухсот постановлений и свыше пятидесяти законов. Наиболее значимой спикер назвал оперативную корректировку окружного бюджета-2017. В связи с опережающим поступлением налогов доходы и расходы округа увеличены на 9,7 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на повышение заработных плат бюджетников, сдерживание коммунальных тарифов, переселение ямальцев из аварийного жилья. Более чем в полтора раза увеличена адресная инвестиционная программа арктического края, что позволит ускорить ход строительных работ, завершив ряд ранее начатых объектов. Заметно пополнится и дорожный фонд округа.

Парламентарии нашли резервы и для расширения льгот нуждающимся. Так, проезд сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с этого года будут оплачивать не только к месту лечения, но и отдыха, в том числе с приёмными родителями и опекунами. Законные представители детей смогут сами определять места отдыха, получая компенсации как за приобретаемые путёвки, так и за проезд.

В весеннюю сессию ямальские депутаты приняли важнейший закон «Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Он призван сохранить в арктическом крае один из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

На выездном заседании комитета по промышленности, природопользованию и экологии в Ноябрьске речь шла о безотходном производстве. По итогам обстоятельного разговора были подготовлены поправки в закон о промышленной политике. Они предусматривают бюджетную поддержку предприятий, занимающихся сортировкой отходов и переработкой вторичного сырья.

Отправляемся в тундру

Несмотря на летние каникулы, депутаты продолжат работу. Ведь к осени предстоит сформировать народную программу коренных малочисленных народов Севера. Чтобы услышать чаяния людей, депутаты и чиновники отправятся в тундру и глухой лес. Особое внимание в программе уделят здравоохранению и образованию, строительству жилья и коммунальному хозяйству, обеспечению чистой питьевой водой и хлебом, доставке лекарств и продуктов, реализации социальных проектов и развитию агропромышленного комплекса, подготовке специалистов и поддержке молодых учёных…

Работы предстоит много: необходимо не только собрать предложения по улучшению жизни людей, но и увязать их с возможностями бюджета и стратегией социально-экономического развития региона, провести ревизию действующего федерального и регионального законодательств. По словам Сергея Ямкина, в народной программе необходимо будет учесть положительный опыт и лучшие проекты, реализуемые в районах.

У представителей оппозиционных партий свои инициативы. Фракция ЛДПР, например, планирует внести на осеннюю сессию законопроект о создании в округе депутатского фонда. По подобию тех, что не первый год существуют у коллег в Тюменской областной Думе и Думе Ханты-Мансийского автономного округа. Подобные фонды помогают парламентариям оперативно решать проблемы своих избирателей в экстренной ситуации.

Во имя будущих поколений

После завершения заседания депутаты отправились к Вечному огню — возложить алые гвоздики к монументу Скорбящей матери в память о погибших героях Великой Отечественной.

— В этот день мы скорбим и вспоминаем великий подвиг солдат, выполнивших свой священный долг ценой собственной жизни! — обратился к участникам митинга Сергей Ямкин. — Низко кланяемся фронтовикам и труженикам тыла, матерям и вдовам, всем, кто, приближая Великую Победу, выстоял и пережил эти страшные годы, кто, поднимая страну из руин, возрождал мощь государства. Спасибо за ваш бессмертный подвиг и самоотверженный труд во имя будущих поколений.