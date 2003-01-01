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На Ямал пришли крепкие морозы — коммунальные службы и энергетики округа оказались готовы к погодным сюрпризам.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, структурные подразделения электросетевых компаний переведены в режим повышенной готовности в связи с понижением температуры. Морозы не должны нарушить нормальную работу коммунального хозяйства, чтобы в городах и поселках округа исправно действовали отопление, водопровод, канализация, электрические сети.

Все ямальские школы и детские сады работают в штатном режиме. Метеорологи предупреждают родителей о неблагоприятных для школьников погодных условиях, и взрослые самостоятельно принимают решение об отправке ребенка на учебу.

Учреждения здравоохранения Ямала также трудятся в штатном режиме, но находятся в полной готовности к переходу на усиленный режим, выделению при необходимости дополнительных медицинских бригад и расширению коечного фонда.