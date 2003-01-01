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В Уральском федеральном округе подвели итоги конкурса «12 гражданских инициатив».

Среди победителей традиционно оказались югорские общественники. В их числе организации «Боевое братство», «Тифлопуть», «С верой, надеждой, любовью» и другие. Как сообщает окружной департамент общественных и внешних связей, участие в конкурсе принимали 89 организаций, а церемония награждения состоялась в Екатеринбурге — ее провел полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

Он отметил особую важность конкурса и его востребованность. По словам Игоря Рюриковича, с момента проведения первого конкурса в 2005 году в нем приняло участие свыше тысячи общественных организаций. Среди победителей — молодежные, ветеранские, экологические, женские организации, объединения людей с ограниченными возможностями и другие общественные структуры.

— Решение поставленных президентом задач невозможно без активного и деятельного участия гражданских институтов. На вас, коллеги, особая надежда и ответственность, и я уверен, что вы оправдаете ожидания, — сказал полпред общественникам.