·

В Голышмановском районе в селе Усть-Ламенка продолжается реализация инвестпроекта по созданию молочного комплекса группы компаний «Дамате».

В декабре инвесторы начали завозить в новые здания первых четвероногих обитателей. Коровы голштинской породы возрастом 12-13 месяцев прибыли из Голландии. После дальнего автопутешествия состояние четвероногих проконтролировал Россельхознадзор, ветеринары проверили здоровье животных.

Как нам сообщили в пресс-службе администрации Голышмановского района, завоз следующих партий животных из Голландии и Германии будет проходить по заранее утверждённому графику в течение 2016-2017 годов. В ближайшие месяцы на голышмановское предприятие поступит 3250 животных, из них 900 нетелей.