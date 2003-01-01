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На территории Тюменской области 20 декабря открылся второй индустриальный парк.

Индустриальный парк «Богандинский» располагается неподалеку от одноименного населенного пункта в 40 километрах от Тюмени. Площадка обеспечена инфраструктурой, необходимой для возведения производственных мощностей резидентов. Как нам сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, он ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики.

Резидентами «Богандинского» уже стали зарубежная компания «Каргилл», а также «Тюменская лесохимическая корпорация» и «Новодез». Всего на площадке планируется разместить 25 предприятий и создать 1500 рабочих мест. Общая площадь индустриального парка составляет 267,9 гектара.