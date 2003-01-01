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Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин поручил главам муниципальных образований вести постоянный мониторинг наличия необходимого количества сезонных медикаментов.

Будет осуществляться контроль за запасом противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты в аптеках округа. Также дополнительные контрольные мероприятия поручено провести в системе здравоохранения Ямала. Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, разработан план мероприятий по противодействию вирусным инфекциям и гриппу. Профилактическая работа, направленная на борьбу с гриппом, началась задолго до эпидемического подъема заболеваемости. В округе привито от гриппа более 220,5 тысячи человек, в том числе 104,5 тысячи детей. В медицинских организациях арктического региона сформирован запас медикаментов, а медицинский персонал прошел специальное обучение по вопросам клиники, диагностики, своевременной госпитализации, лечения и профилактики гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний.