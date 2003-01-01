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Губернатор Югры Наталья Комарова проконтролировала ход строительства социально важных объектов. Руководитель особо отметила, что срыв сроков недопустим.

Благодаря видеоконференцсвязи глава округа познакомилась с ходом работ сразу в нескольких населенных пунктах. В селе Леуши Кондинского района до конца года откроется специальная школа-интернат на 132 места. В стенах заведения уже идет сбор оборудования. А в деревне Ярки Ханты-Мансийского района построили пожарное депо. Сейчас ведется подготовка к выдаче разрешения для ввода объекта в эксплуатацию, выполняются пуско-наладочные работы.

В Пыть-Яхе завершается строительство городского Дома культуры. Новый подрядчик устранил все выявленные ранее Жилстройнадзором нарушения. Ожидается, что открытие культурного объекта пройдет в марте 2017 года. Это позже первоначальных сроков. Как нам сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, Наталья Комарова поручила департаменту строительства провести служебную проверку, установить причины срыва сроков и определить виновных. «Пусть это будет последний объект, который выполняется по муниципальному контракту с нарушением срока ввода в эксплуатацию. В дальнейшем такой подход невозможен», — отметила Наталья Владимировна.