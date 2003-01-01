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В посёлке Боровский планируют создать ещё один детский сад.

Вопросы дошкольного образования в одном из крупных населенных пунктов столичного муниципального образования в ходе рабочей поездки изучила глава Тюменского района Светлана Иванова. Она посетила действующие детские сады «Журавушка» и «Дельфинёнок». Как сообщает официальный сайт администрации района, сегодня в поселке нет очереди для детей от 3 до 7 лет, а для более юных дошколят мест не хватает.

В качестве перепрофилирования под новый детский сад рассматривается здание бывшего кафе «Сапфир». Оно расположено в самом центре населенного пункта. Здесь может появиться учреждение, рассчитанное на 120 детей. Светлана Иванова провела необходимые консультации со строителями. Специалисты уверяют, что реконструкцию объекта можно завершить к осени будущего года.