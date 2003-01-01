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В ближайшее воскресенье в тюменском Дворце творчества и спорта "Пионер" пройдут два новогодних праздника для детей с аутизмом.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" организатор праздника Маргарита Суворова, благотворительная организация "Открой мне мир", представителем которой она является, уже в течение нескольких лет проводит такие утренники. Дети с тяжёлыми и множественными нарушениями развития, с аутизмом часто имеют сенсорные нарушения. Это приводит к определённым сложностям, если такие ребятишки приходят на праздник, устроенный для обычных детей. На утренниках, проводимых благотворительной организацией "Открой мне мир", все свои. И поэтому детки чувствуют себя комфортно и уверенно.

В утренниках примут участие более ста ребятишек. Приглашаются все желающие семьи с детьми с нарушениями в развитии. Вход бесплатный, только обязательна регистрация и есть ограничение по количеству сопровождающих взрослых. В реализации проекта помощь благотворительной организации "Открой мне мир" оказали городской департамент по спорту и молодёжной политике, Дворец творчества и спорта "Пионер", региональное отделение партии "Единая Россия", общественное движение "Подари ребенку праздник!", Центр "Семья", благотворительный фонд "Ключ к жизни".