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На Ямале определили самые безопасные города и районы по итогам 2016 года.

Эффективность работы территорий оценили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Из городов Ямала лучше всех с задачами по обеспечению безопасности жителей справился Салехард. Следом за ним расположились Ноябрьск и Муравленко. Среди районов лидирует Надымский район. Также успешной работа была в Пуровском и Приуральском районах.

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, первый заместитель начальника окружного управления МЧС России полковник Дмитрий Александров отметил: ямальская система предупреждения и ликвидации ЧС прошла проверку и достойно справилась с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.