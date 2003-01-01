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Югра — лидер среди российских регионов по сохранению культурного наследия.

Такая информация была озвучена в Ханты-Мансийске на заседании совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Югры. Мероприятие прошло под руководством первого заместителя губернатора ХМАО Геннадия Бухтина.

Сейчас в округе насчитывается 988 объектов федерального значения, подлежащих государственной охране. Как нам сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, планируется пополнить единый государственный реестр еще тремя объектами. Это достопримечательные места «Нумто» (Белоярский район), «Эвут Рап» (Нижневартовский район) и «Эвут Ики» (Сургутский район).

Кроме того, в Югре завершается реконструкция четырех объектов культурного наследия региона — Кондинского Свято-Троицкого монастыря, Музея-усадьбы купца Кайдалова в селе Ларьяк Нижневартовского района, дома купца Добровольского в Березово, церкви Вознесения в Горноправдинске. Эти объекты будут включены в туристические маршруты Югры.