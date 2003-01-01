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Картины из тюменского областного музейного комплекса выставят в Сургуте.

Это совместный проект Сургутского художественного музея "Русское изобразительное искусство" и музейного комплекса имени И.Я. Словцова, картины из фондов тюменского музейного комплекса будут выставлены в столице Югры. Для экспозиции отобраны семь полотен известных русских художников второй половины 19 века. Среди них - "Боярин" Василия Поленова, "Боярышня" Алексея Корзухина, "На сеновале" Константина Трутовского. Совместный выставочный проект начнёт свою работу в Сургутском художественном музее в сентября 2017 года. Как сообщает "Тюменская область сегодня", сейчас идёт согласование юридических вопросов транспортировки, страхования и экспонирования музейных предметов.