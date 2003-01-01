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Специалисты Упоровского Центра культуры и досуга подготовили массу праздничных мероприятий.

Активисты автоклуба с 20 по 30 декабря выезжают с театрализованными представлениями в Лыково, Тютрино, Коклягино, Кокуй, Николаевку, Московку, Поспелово и многие другие малые деревни. Конкурс организаций и предприятий на лучшее новогоднее оформление всё ещё продолжается, так что районный центр на глазах преображается. С сегодняшнего дня на центральной площади села Упорово работает Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Неделя детских новогодних утренников пройдет с 25 по 30 декабря. Районный дом культуры приготовил для ребятишек музыкальный спектакль "Приключения Нового года - 2" и развлекательную программу. В диско-зале РДК 27декабря по просьбам жителей села пройдёт праздник для взрослых "Здравствуй, Новый год". 29 декабря - встреча руководителя района с главами сельских поселений, организаций и предприятий.