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Тюменскому "Стеклотеху" удалось существенно нарастить объёмы производства.

Как говорит генеральный директор предприятия Елена Острягина, 2016-й оказался удачнее прошлого года, нынешний год планируется завершить с показателем в 266 миллионов бутылок. Повышение объёма выпуска составит практически 25 процентов. Причин у такого успеха несколько. В числе которых то, что на заводе стали внимательнее работать с клиентами. Делая акцент на качестве и ассортименте услуг, куда входят круглосуточная отгрузка, доставка и сопровождение товара. В уходящем году заводу "Стеклотех" исполнилось пять лет, ещё одна важная веха - выпуск первого миллиарда бутылок.

- За время работы у нас появилась сплочённая команда, сегодня у нас есть качество, хороший сервис, клиентоориентированность. Сейчас это начинают ценить, - говорит Елена Острягина.

Андрей Жилин