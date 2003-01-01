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В 2017-2019 годах в городах и посёлках арктического Ямала планируется ввести в эксплуатацию 34 новых социальных объекта стоимостью 6,8 млрд руб.

Адресную инвестиционную программу по строительству значимых объектов на днях утвердили в правительстве округа. В 2017 году запланирован ввод трех детских садов в Лабытнанги, Губкинском и Тарко-Сале, в 2018 — селе Азовы Шурышкарского района, в 2019-м — в Антипаюте Тазовского района.

Также в ближайшие три года расширится сфера общего образования — введут учебный корпус на 450 мест в Тарко-Сале и школу на 875 мест в Губкинском. Будут новоселья и в сфере здравоохранения, в том числе появятся хирургический корпус в Новоуренгойской больнице и педиатрическое отделение в поселке Тазовский.