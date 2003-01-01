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Для жителей и гостей Тюмени подготовлена интересная новогодняя программа.

Сегодня и 25 декабря в ДНК "Строитель" пройдёт спектакль "Три поросёнка", это для самых маленьких. 26, 27 и 28 декабря - спектакль "Сказка о потерянной минутке". 26 декабря в Тюмень прибудет Дед Мороз из Великого Устюга. Со своей свитой - смешариками. 28 декабря детей можно будет сводить на новую новогоднюю программу "Мыльные Пузыри Счастья". 30 декабря Тюменский филармонический оркестр представит программу "Однажды в новогоднюю ночь...". В Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева открываются новогодние выставки.