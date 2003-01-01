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Тюменцы могут записать видеопоздравление детям от Деда Мороза.

Дети искренне верят в Дедушку Мороза, но прийти он сможет далеко не ко всем. Поэтому в Тюмени запускается благотворительная акция "В эфире Новый Год". Горожанам предлагают участвовать в именных видеопоздравлениях от Дедушки Мороза или любого другого сказочного персонажа для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Только представьте, каким счастьем засветятся глаза ребёнка, когда на Новый год он получит особый подарок, о котором даже не подозревал, - говорят организаторы акции из отдела по работе с волонтёрами центра "Дзержинец".

Как сообщают "Аргументы и факты" в Западной Сибири", дополнительную информацию можно получить по телефону 68-41-22, с 10:00 до 17:00 по будням. Видеоролики можно присылать на volonter.72@yandex.ru с 15 декабря по 5 января.