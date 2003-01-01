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Уникальную станцию управления погружными вентильными двигателями разработали тюменские специалисты.

Как говорит директор резидента тюменского технопарка, предприятия ООО "ИНТЭС" Юрий Богачук, эта система позволит предвидеть внештатные ситуации в ходе добычи нефти и значительно снизит потребление электроэнергии. Неиспользованную энергию установка будет не сжигать, как это сейчас делается, а возвращать в сеть. Аналогов тюменской разработки в мире нет, на её внедрение предприятие уже получило заказ от нефтедобывающих компаний. Предстоят промышленные испытания. Для создания опытного образца разработчики сделали заявку на государственную поддержку (более миллиона рублей). Стоит сказать, что новыми технологиями эксплуатации скважин предприятие занимается больше 15 лет. Многие разработки компании внедрены на нефтедобывающих предприятиях и у нас, в России, и зарубежом. Предприятие постоянно получает субсидии от государства и поддержку Фонда содействия инновациям. Сообщает об этом "Тюменская линия".