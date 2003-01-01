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Тюменские волонтёры отправляются в детские дома, школы–интернаты.

В последние дни уходящего года волонтёры команды "Сердце на ладони" центра "Дзержинец" совершат несколько выездов в социальные учреждения Тюмени. Побывают с игровой новогодней программой, творческими мастер-классами, сюрпризами и подарками в Борковском детском доме, школе–интернате "Горизонт", социальном центре "Семья", в Доме малютки. Как сообщает "Комсомольская правда" - Тюмень", благородная акция пройдёт под названием "Чудеса под Новый год", и детям приготовили настоящие чудеса. Снеговики, Дед Мороз и Снегурочка устроят им неповторимые праздники.