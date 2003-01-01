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В Викуловском районе оздоравливают скот.

Половина коров в личных подворьях жителей Викуловского района являются вирусоносителями лейкоза. План по оздоровлению стада выработали в районной администрации на заседании с участием глав сельских поселений. По словам директора Викуловского межрайонного центра ветеринарии Андрея Сафонова, защитить животных от заражения можно. Например, выпас заражённых и здоровых животных вести раздельно, проводить искусственное осеменение, проверять молодняк на наличие вируса, контролировать приобретение коров из неблагополучных территорий и так далее. Такие меры помогут вырастить здоровый молодняк, который потом заменит инфицированных коров. Результаты уже есть: в 2016 году в районе выявили на 50 процентов меньше гематологически больных животных. Сообщает об этом "Тюменская область сегодня".