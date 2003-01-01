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Как будут встречать 2017-й тюменские моржи.

Как рассказывает председатель центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, эта традиция зародились в первый год образования клуба, то есть в 2012 году, на озере Чемпионов. Тогда самые смелые моржи собрались на озере в ещё необорудованном домике и в полночь прыгнули в прорубь. К следующему новому году подготовились уже основательно. Сейчас на базу приезжает человек 25. Накрывается праздничный стол без спиртных напитков, поскольку моржи ведут трезвый образ жизни. Перед новогодним поздравлением президента у проруби устанавливается телевизор. Все моржи под бой курантов окунаются в проруби. Татьяна уверяет: прыгая в воду под последний удар курантов, надо загадать желание, и тогда оно исполнится. Проверено не раз. Потом все согреваются в бане, устраивают конкурсы, танцуют, поют. Моржи, встречающие Новый год дома, тоже приезжают на озеро и весело проводят время вместе со всеми. Сообщает об этом "Вслух.ру".