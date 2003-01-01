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Сборник "Антология завтрашнего дня" вышел с маркером 18+.

Молодые тюменские писатели из Школы литературного мастерства имени В. Крапивина выпустили шестой сборник рассказов и стихов "Антология завтрашнего дня". Как рассказывает руководитель Школы Михаил Булатов, работа началась ещё весной. Тексты вычитывались и исправлялись, дважды полностью переделывались все иллюстрации, четыре раза менялась обложка. И вот всё позади, "Антология завтрашнего дня" издана. Как пишет "Комсомольская правда" - Тюмень", книга отмечена маркером 18+. Это взрослый, интересный и неординарный проект. Темы те же, что волнуют и каждого из нас: отцы и дети, любовь и предательство... Презентация сборника запланирована на конец января. А молодые писатели уже начали работу над седьмой книгой.