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Тюменские нейрохирурги идут в ногу со временем.

В нейрохирургическом отделении Тюменской областной клинической больницы №2 оказывают экстренную и неотложную специализированную помощь. Как сообщают в пресс-службе областного департамента здравоохранения, за двенадцать месяцев 2016 года в отделении пролечились 2000 человек, количество операций с учётом тех, что будут сделаны до конца года, - 1500. Совсем недавно здесь была внедрена новая методика нейрофизического контроля — операция на головном мозге при полном сознании пациента. Чтобы работать лучше и эффективнее, нейрохирурги ТОКБ-2 внимательно следят за исследованиями ученых. Например, за работами академика РАН, заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии Университета Южной Калифорнии Владимира Зельмана, который рассказал об изучении мозга на недавней конференции "Университетская клиника".