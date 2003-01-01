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Житель Тобольска на государственном уровне добивается поддержки своего проекта.

Историк и археолог Алексей Нескоров предлагает построить музей-заповедник "Музей реки Иртыш" на территории Тобольского района. Подобно музею-заповеднику "Куликово поле". По словам Нескорова, "Музей реки Иртыш" должен объединить в один комплекс три территории вблизи Тобольска. Предместье Потчеваш и его нагорная часть (Киселёвская гора) включают в себя несколько археологических памятников разных времён. Татарский укреплённый городок Маметкула, возведенный в конце XVI века на Чувашском мысу для отпора русской дружины, по проекту историка и археолога тоже должен войти в состав музея. Как и подгорная часть Потчеваша, историческое место сражения казачьей дружины Ермака с войском хана Кучума в 1582 году. Сражение, после которого Сибирь окончательно вошла в состав России.

В декабре на ежегодном собрании Совета тюменского отделения Российского исторического общества это проект был одобрен, ранее его также одобрили депутаты Тобольской городской думы и большинство депутатов думы областной. Нескоров намерен выдвинуть свой проект на рассмотрение в Государственной думе, поддержкой нескольких её депутатов он уже заручился. Рассказывает об этом "Тюменская линия".