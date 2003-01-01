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Если всё организовано так, как в Голышманово.

Проект "Зима в библиотеке" в Голышмановской центральной библиотеке состоит из трёх больших блоков: показа полнокупольного анимационного фильма в мобильном планетарии, праздничных мероприятий в "Резиденции Деда Мороза в библиотеке" и семейного праздника "Снежный книговорот". В "Резиденции..." до 30 декабря с 14-00 до 17-00 ребята смогут повстречаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, позаниматься на увлекательных мастер-классах с Эльфами. Будут и фотосессия с новогодними персонажами, и сладкие угощения, и сюрпризы с весельем. Как говорят в областном департаменте культуры, желающие могут записаться по телефону 8(34546)26233 (доб.4) и приобрести пригласительный билет.