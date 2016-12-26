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20 декабря Благотворительный Фонд развития города Тюмени установил в ЦУМе ёлку, на которой вместо игрушек развешаны письма детей.

Участниками акции стали посетители и работники торгового центра. За пять дней на стойку администратора передали 40 подарков. Среди презентов, которые БФРГТ передаст авторам писем Деду Мороза, конструктор Лего, клюшки, футбольные мячи, куклы, сладости, наборы для творчества.

Напоминаем, что участником предновогодней акции "Подарок Деда Мороза" может стать любой посетитель торгового центра. Авторы писем проживают в семьях, которым достаточно непросто обеспечить детям праздник. Есть среди этих ребятишек сироты, представители многодетных семей, есть ребята, испытывающие серьёзные проблемы со здоровьем...