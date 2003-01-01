·

Произошли перестановки в структуре исполнительных органов власти Югры.

Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой в округе образован департамент промышленности, его возглавил Василий Дудниченко, ранее работавший первым заместителем директора окружного департамента экономического развития. Ведомство будет отвечать за реализацию единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере развития промышленности.

Кроме того, реорганизован департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики путем его присоединения к департаменту по недропользованию округа. Теперь ведомство носит название «Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа». Им будет руководить Сергей Филатов, возглавлявший окружной департамент по недропользованию.

Как нам сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, Наталья Комарова произвела также два кадровых изменения в правительстве Югры. Глава округа подписала распоряжение о назначении Всеволода Кольцова заместителем главы региона, курирующим вопросы социального развития. Ранее он возглавлял Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. А заместитель губернатора, курирующий вопросы внутренней политики, Алексей Шипилов переведен в статус первого заместителя главы региона.