·

Завершение уборки на острове Белый в Год экологии — знаковое событие.

Тема экологии была поднята во время интернет-конференции заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Мажарова. Он напомнил, что за пять лет на острове Белый собрано около 1200 тонн металлолома и другого мусора. При этом вывезено на материк лишь 400 тонн, а 800 — по-прежнему находятся на острове.

Как нам сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, сейчас решается вопрос о предоставлении судна для вывоза металлолома в 2017 году. «Это будет знаковым событием — закончить экологическую уборку на острове Белый в Год экологии», — подчеркнул Александр Мажаров.

На этом экологические экспедиции Ямала не завершатся. Впереди схожие мероприятия на острове Вилькицкого. Порядок набора волонтёров останется прежним. В новом десанте организаторы ожидают увидеть и опытных волонтёров, побывавших на Белом.