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Музей истории боевой славы 38-го Тобольского пехотного полка открылся в культурной столице Сибири.

Экспозиция разместилась в городском Дворце творчества детей и молодежи. 38-й Тобольский пехотный полк просуществовал два века. На его счету более 20 масштабных военных походов. В зале, посвященном памяти этого формирования, гостей экспозиции встречают солдаты-манекены. Фигуры, выполненные в полный рост, облачены в военное обмундирование тех времен.

Как сообщает официальный сайт администрации Тобольска, также в число экспонатов музея вошли награды, кресты, черно-белые фотографии, знамена полка, пулемет «Максим». Почетным гостем церемонии открытия стал депутат Государственной Думы РФ от Тюменской области Николай Брыкин, являющийся председателем правления регионального общественного объединения «Защита Отечества». В Тобольске и Тобольском районе организация оказала финансовую поддержку 7 проектам.