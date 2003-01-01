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В селе Луговое Тюменского района после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт.

В торжественной церемонии приняли участие заместители главы Тюменского района Ольга Зимина и Юрий Коев, а также главный врач Областной больницы № 19 Андрей Патрикеев. ФАП был отремонтирован после обращений граждан, проживающих в населенном пункте. В течение нескольких месяцев обновили всю конструкцию, кровлю, провели водоснабжение и завершили внутреннюю отделку. А также заменили мебель и обновили необходимое медицинское оборудование.

Как рассказал Юрий Коев, финансирование ремонтных работ было произведено правительством Тюменской области. В летнее время руководство района намерено заняться благоустройством прилегающей территории ФАПа.