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Совет муниципальных образований Тюменской области обрёл нового руководителя.

Внеочередное заседание совета, существующего в регионе уже 10 лет, прошло на днях под председательством губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Участники съезда избрали нового руководителя объединения. Им стал глава Омутинского района Виктор Воллерт. Ранее совет возглавлял заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн. Вице-спикер сложил с себя полномочия в связи с большим объемом работы на основном посту. Однако он остается в составе президиума совета.

Как нам сообщили в пресс-службе губернатора, Владимир Якушев отметил, что на протяжении всего этого времени совет оказывает значимое содействие в развитии местного самоуправления. Глава региона обозначил два важных направления работы для руководителей муниципалитетов. Во-первых, это привлечение некоммерческих организаций к исполнению социальных услуг на муниципальном уровне. Во-вторых, создание общественных институтов при органах местного самоуправления.