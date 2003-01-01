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В муниципалитетах Югры продолжается реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В Пыть-Яхе 70 семей смогут в ближайшее время отпраздновать новоселье. В декабре они должны получить уведомление о расселении, а в начале следующего года получить новые квартиры. Речь идет о жильцах домов №44 и 20 в Мамонтово, №5 и 8а в Пионерном, №36 и 95 в 3-м микрорайоне.

В этом году на расселение непригодного жилого фонда в Пыть-Яхе было направлено более 262 миллионов рублей, в том числе 49 миллионов — из средств местного бюджета. Как нам сообщили в администрации, на 2017 год предварительно запланировано расселение 14 аварийных домов.

В Когалыме на реализацию программы в 2016 году выделено 250 миллионов рублей, 27 из них — местные средства. В новые квартиры переселено 129 семей, до конца года состоится еще несколько новоселий. В ближайшие годы администрация планирует расселить 68 домов, признанных аварийными. В них проживает порядка 2200 человек.