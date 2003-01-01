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Ямальский проект развития школьной медицины получил высокую оценку Министерства здравоохранения РФ.

Ямал является одним из пяти субъектов РФ, где отрабатывается пилотный проект развития школьной медицины. Он направлен на раннее выявление патологий и пропаганду здорового образа жизни среди детей и их родителей, тесное взаимодействие медицинских и образовательных организаций.

На днях прошло совещание регионов-пилотов под руководством заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Проект ямальцев получил высокую оценку. Он реализуется в Новом Уренгое. Ключевым событием станет открытие Центра здоровья детей. Он полностью возьмет на себя работу по профилактическим осмотрам, диспансеризации, вакцинации, а также мониторингу состояния здоровья детей. Ожидается, что к концу января он начнет принимать первых посетителей.