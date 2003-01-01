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Птицефабрика «Пышминская» в 2017 году увеличит производство яиц на четверть за счет новых более вместительных птичников.

В уходящем году предприятие реализовало несколько инвестиционных проектов по переоборудованию своей производственной базы. В частности, были введены три новых птичника. За счет установки в них современного восьмиярусного технологического оборудования российско-немецкого производства удалось увеличить поголовье птиц. Если раньше в аналогичном помещении содержалось 40 тысяч кур-несушек, то теперь 117 тысяч.

Всего в трех новых птичниках разместилось 344,7 тысячи птиц. Как нам сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, в 2017 году производство яиц на «Пышминской» увеличится с 305 до 388 миллионов штук. Общий прирост составит 27 процентов. Также в рамках инвестпроектов на предприятии построены яйцесклад с участком сортировки яйца, упаковки и складом тары, а также водоочистные сооружения. Сейчас ведется реконструкция кормоцеха и строительство объектов энергоснабжения, также ведется проектирование канализационно-очистных сооружений.