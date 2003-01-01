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Медики Тобольского района спасли жизнь пациенту из труднодоступного населенного пункта.

Скорость оказания первой медицинской помощи — важный фактор для спасения жизни человека, но оказаться на месте оперативно очень непросто, когда пациент проживает в труднодоступной местности. Недавно медики Тобольского района спасли жизнь человека из самого удаленного и труднодоступного поселения муниципалитета — деревни Ачиры. Летом до нее можно добраться только на вертолёте, а дорога по зимнику может составлять 8 часов.

Успеха удалось добиться благодаря профессионализму местного фельдшера и специалистов Областной клинической больницы №3. Первая выявила у 50-летней пациентки геморрагический инсульт и оказала первую необходимую помощь, а вторые оперативно организовали борт санавиации и доставили больную из Ачиров в Областную больницу №3. Как нам сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, на сегодняшний день пациентка успешно прошла реабилитацию в стационаре и теперь направлена на санаторно-курортное лечение.