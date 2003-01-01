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Более тысячи югорчан приняли участие в выработке предложений для стратегии развития Югры до 2030 года.

На протяжении двух месяцев жители автономного округа имели возможность открыто высказать свое мнение о Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2030 года. Работа была организована на интернет-платформе www.crowdugra.ru департаментом общественных и внешних связей Югры. Проект реализовывался по поручению губернатора автономного округа Натальи Комаровой. Главная задача — вовлечь максимальное количество югорчан в совместную работу по определению приоритетов развития региона.

Как нам сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей, работа проекта прошла продуктивно. Более тысячи человек зарегистрировались на интернет-площадке. Они сгенерировали порядка 300 интересных предложений, которые будут приняты к дальнейшей разработке. Они касались развития различных сфер жизни — ЖКХ, общественного транспорта и многих других. А общее количество посещений сайта превысило миллион.