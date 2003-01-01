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В международном аэропорту Рощино разместились музейные экспозиции. Это стартовал проект «Культурное пространство», который реализуют областной департамент культуры, информационно-аналитический центр культуры и искусства Тюменской области и Музейный комплекс имени Словцова в рамках продвижения культурного наследия региона.

Ознакомительные экспозиции, на которых представлены картины из фондов музейного комплекса, установлены в самом здании аэровокзала. По мнению организаторов затеи, данный проект позволит пассажирам окунуться в творчество тюменских и всемирно известных художников, таких как Василий Кандинский, Иван Шишкин, Иван Айвазовский и т.д.

Предусмотрено постоянное обновление выставочных объектов. Пассажиры Рощино увидят различные экспонаты с выставок, проводимых в музее. В настоящее время дополнительно прорабатывается вопрос организации мастер-классов специалистами Центра народных промыслов и ремёсел. Пассажиры смогут не только скрасить ожидание рейса, но и изготовить традиционный сувенир своими руками.

Также для гостей и жителей города в зоне прилета установлены информационные стойки с календарями знаковых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры региона.