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Молодёжь может рассказать о своём здоровом образе жизни и заработать на этом.

Всё это можно сделать в рамках всероссийского интернет-конкурса молодёжного досуга «Моя альтернатива».

Национальный молодёжный проект «Моя альтернатива», утверждают организаторы, - главный фест года для тех, кто ведёт активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим.

Цель конкурса самая благородная – мотивировать молодёжь к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активным способам проведения досуга.

Конкурс пройдет в три этапа, первый – сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации – уже начался и завершится 19 февраля 2017 года. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Второй этап пройдёт с 6 марта по 26 марта 2017 года в формате открытого интернет-голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. Ещё трёх финалистов назовёт конкурсная комиссия.

В ходе третьего этапа, который пройдёт 19-21 апреля 2017 года в Москве, финалисты представят свои видеоролики на Молодёжном фестивале «Моя альтернатива». Пятерых победителей назовёт конкурсная комиссия, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций, представители СМИ. Все пятеро получат премии от 30 до 75 тысяч рублей.

Подробности помогут вам определиться, стоит ли участвовать. Заявку может подавать любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет.